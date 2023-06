Ucraina: "Nella controffensiva abbiamo liberato 100 km quadrati" | Da Usa, Gb, Olanda e Danimarca in arrivo centinaia di missili a Kiev

La guerra in Ucraina giunge al giorno 478.

Prosegue la controffensiva di Kiev, che assicura che l'esercito ucraino "sta avanzando" sul fronte nonostante la "potente resistenza" delle truppe russe, in particolare nel sud del Paese. "Durante l'ultima settimana, sono stati restituiti al controllo più di 100 chilometri quadrati di territorio ucraino". Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi e Danimarca hanno annunciato che collaboreranno per fornire centinaia di missili di difesa aerea a corto e medio raggio". La Russia terrà elezioni locali il 10 settembre nelle quattro regioni ucraine annesse lo scorso anno. A Bruxelles si tiene il vertice dei ministri della Difesa della Nato. Zelensky interviene in video al Parlamento svizzero. In programma anche le consultazioni del Consiglio di sicurezza Onu, con la Russia che solleverà la questione delle indagini sulle esplosioni nei gasdotti Nord Stream. L'Aiea presenta all'Ucraina un programma di assistenza al Paese per superare le conseguenze della distruzione della diga di Nova Kakhovka.