Kiev: "I russi minano un sito chimico in Crimea, si rischia una nuova Chernobyl"

Nel corso della sua visita a Kiev, il primo ministro canadese Justin Trudeau ha presentato un nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina del valore di 500 milioni di dollari canadesi (347 milioni di euro). "Posso annunciare che forniremo 500 milioni di dollari in nuovi finanziamenti per l'assistenza militare", ha detto Trudeau in una conferenza stampa.