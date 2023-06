Diga distrutta, la Cina all'Onu lancia un "appello alla moderazione"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 469.

Duro braccio di ferro al Palazzo di Vetro dell'Onu tra Kiev e Mosca, che alla riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza convocata in seguito alla distruzione della diga di Kachovka, sul fiume Dnepr, si accusano reciprocamente di terrorismo. Per gli Usa, "è un'altra conseguenza tragica dell'invasione russa dell'Ucraina", mentre la Cina non prende posizione e lancia un appello alla moderazione. Le Nazioni Unite avvertono che "quanto successo avrà conseguenze enormi". Sono decine i villaggi vicino a Kherson inondati e migliaia gli sfollati. Zelensky al cardinal Zuppi: "Un cessate il fuoco non porterà la pace". L'inviato di Papa Francesco lavora per una missione di pace a Mosca (ma il Cremlino nega). Il Washington Post: "La Cia aveva il piano ucraino per sabotare il Nord Stream".