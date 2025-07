Spagna, trambusto e "rischi per la sicurezza": 50 adolescenti ebrei espulsi da un volo Vueling | Israele: "È antisemitismo"

L'equipaggio di cabina è stato allertato dal fatto che il gruppo di adolescenti stava maneggiando gli equipaggiamenti di sicurezza dei passeggeri, "il che rappresentava un alto rischio per l'aeromobile, i passeggeri e l'equipaggio stesso", si legge ancora nella nota. Queste azioni includevano tentativi di prendere i giubbotti salvagente, maneggiare le maschere d'ossigeno situate nel soffitto e rimuovere il cilindro dell'ossigeno ad alta pressione. "Come in qualsiasi altro incidente che comprometta la sicurezza, il comandante si è visto obbligato a richiedere l'intervento della Guardia Civil. Dopo aver valutato la situazione, gli agenti hanno proceduto allo sbarco del gruppo per salvaguardare la sicurezza del resto dei passeggeri. Ribadiamo che lo sbarco dei passeggeri è avvenuto unicamente per motivi di sicurezza", ha evidenziato Vueling.