Prima regola del "Fight Club", esportarlo: aumentano i ritrovi di nazi-fascisti appassionati di arti marziali

I club si riuniscono in palestre o anche parchi locali, utilizzando i social come primo spazio di aggregazione. Poi ci si incontra e si menano le mani, condividendo però un'ideologia alla base. Uno schema semplice che aiuta la proliferazione di certi estremismi in determinate forme. Ecco quindi che, dopo il vicino Canada, ora questi gruppi sono pronti a conquistare anche il resto del mondo. Una recente ricerca pubblicata dal Global Project Against Hate and Extremism (GPAHE) ha dimostrato come dal 2023 questi club stiano spuntando un po' dappertutto: in Svezia come in Australia, in Svizzera come in Finlandia. Addirittura sono arrivati a colonizzare di recente addirittura l'America Latina, aprendo due sezioni in Cile e Colombia. In tutto sarebbero ben 27 i Paesi dove queste associazioni hanno messo radici, strutturandosi sempre di più: molto spesso infatti queste realtà hanno anche sezioni giovanili, che si muovono con dinamiche che ricordano volutamente la Gioventù Hitleriana. Heidi Beirich, fondatrice dell'ente che ha rilanciato lo studio, ha identificato chi sia il padre del modello degli "active club": sarebbe a suo dire Rob Rundo, un neo-nazista newyorkese piuttosto famoso per aver provato a innescare disordini in California nel 2017. "Per quanto ne sappiamo, Rundo non è direttamente coinvolto in modo sistematico nelle sezioni del movimento, ma le sezioni sono ispirate da lui e dall'ideologia che rappresenta", ha spiegato Beirich, chiarendo come nei piani dell'uomo esistesse proprio la proliferazione di club "autonomi e locali". Club che però, grazie alla rete, hanno iniziato a "fare squadra", creando una rete internazionale.