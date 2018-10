"Fight Club": il nuovo fenomeno social in voga tra i giovani

“Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club”: una frase diventata cult per milioni di ragazzi, nati grosso modo a cavallo tra gli anni ’70 e gli ’80. Il passaggio più noto dell’omonimo romanzo di Chuck Palahniuk, da cui è stato tratto il famosissimo film con Brad Pitt e Edward Norton. Un motto diventato nel tempo sinonimo di segretezza assoluta. Quella a cui, a quanto pare, non badano gli adolescenti di oggi. Perché l’immaginario legato ai ‘Fight Club’ – gruppi di persone che s’incontrano, proprio come nel libro, per sfogare i bassi istinti - ha contagiato anche gli adolescenti di oggi. Ha fatto scalpore la notizia che racconta di frotte di ragazzini che si incontrano a Piacenza per darsele di santa ragione. Risse organizzate per il semplice gusto di picchiarsi, di far valere la legge del più forte.