Rui-katsu, la terapia del pianto giapponese moda del momento

Non sempre chi abbiamo attorno finisce per inibire la nostra voglia di lasciarci andare, anzi: il rui-katsu funziona meglio quando si ha a fianco una figura in grado di stimolare le nostre lacrime. Il servizio Ikemeso Danshi aiuta proprio a cercare la persona perfetta con cui aprirsi, facendo prenotare all'utente una spalla perfetta su cui piangere. Dietro questa iniziativa c’è Hiroki Terai, un imprenditore giapponese che, prima di Ikemeso Danshi, aveva già fatto notizia introducendo i divorzi pubblici, cerimonie in cui le coppie potevano separarsi con un rituale liberatorio. Va poi comunque chiarito che il rui-katsu nel Paese del Sol Levante non viene per forza inteso come un'esperienza solitaria o limitata a poche persone. Diverse aziende hanno addirittura integrato la pratica all'interno dell'ambiente lavorativo, con sessioni collettive di pianto guidato che sarebbero servite a rafforzare i legami e a liberare le tensioni accumulate.