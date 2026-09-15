Regno Unito, per 20 anni ha drogato e stuprato la moglie: ha confessato

A giugno, l'uomo si era dichiarato colpevole di 15 dei capi d'accusa a suo carico.Oggi ha ammesso i restanti 45. L'imputato si era anche precedentemente dichiarato colpevole di aver condiviso fotografie e video intimi della moglie, senza il suo consenso, a scopo di gratificazione sessuale. Altri 12 uomini, di età compresa tra 28 e 74 anni, sono accusati di reati sessuali ai danni della stessa donna, ma si sono dichiarati non colpevoli di tutte le imputazioni. Il processo potrebbe durare fino a 15 settimane.