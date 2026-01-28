Orologio dell'Apocalisse mai così vicino alla mezzanotte: mancano 85 secondi alla catastrofe

"Un anno fa, avevamo lanciato l'allarme: il mondo era pericolosamente vicino a un disastro globale - spiegano gli scienziati - e qualsiasi ritardo nell'inversione di rotta avrebbe aumentato la probabilità di una catastrofe. Invece di prestare attenzione a questo avvertimento, Russia, Cina, Stati Uniti e altri grandi Paesi sono diventati sempre più aggressivi, antagonisti e nazionalisti. Le intese globali duramente conquistate stanno crollando, accelerando una competizione tra grandi potenze in cui il vincitore prende tutto, e minando la cooperazione internazionale fondamentale per ridurre i rischi di una guerra nucleare, dei cambiamenti climatici, dell'uso improprio delle biotecnologie, della potenziale minaccia dell'Intelligenza artificiale e di altri pericoli apocalittici". Sullo scenario internazionale, "troppi leader sono diventati compiacenti e indifferenti, adottando in molti casi retoriche e politiche che accelerano anziché mitigare questi rischi esistenziali", osservano gli esperti.