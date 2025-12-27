I "pesci invasivi" infestano anche Cipro

"Da quando questi pesci stranieri hanno iniziato a comparire nei nostri mari, nel Mediterraneo orientale e in particolare a Cipro, sono iniziati i problemi". Questo pescatore cipriota sgombera le reti dai pesci cosiddetti invasivi. Li raccoglie in grandi ceste, alcuni, nel tentativo di venderli al mercato locale e degustarli nelle taverne dell'isola. Consumarli aiuta a gestirne l'invasione, ma sono poche le specie commestibili, e bisogna prepararle con grande attenzione perché le spine son tossiche. Specie aliene, quasi sempre aggressive e infestanti, arrivate a Cipro come in Turchia, in molte isole greche e sulle coste del sud Italia (il primo allarme in Calabria nel 2023), a causa del surriscaldamento dei mari che facilita le migrazioni.