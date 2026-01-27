La democrazia? Due giovani su dieci non credono che sia la migliore forma

Se quasi due giovani italiani su dieci non credono che la democrazia sia la migliore forma di Stato, abbiamo un problema. Ma, purtroppo, è tutto vero. Perché il 17% dei partecipanti nostrani all’indagine International Civic and Citizenship Education Study non riesce a percepire una grande utilità nell’ordinamento sociale che hanno avuto in eredità da chi ha combattuto per ottenerlo.