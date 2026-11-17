Nvidia, creato un comitato di vigilanza sull'export di chip | Oggi i risultati trimestrali: cosa aspettarsi
La nuova Ceo presenta i dati trimestrali durante un periodo di profondo rosso in Borsa. Il Cda corre ai ripari e crea un nuovo organo interno
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È lo Nvidia-day, giorno in cui la nuova ceo Colette Kress presenterà agli investitori risultati trimestrali del colosso statunitense dei semiconduttori. Si tratta del primo scoglio per la multinazionale dopo lo scandalo che ha portato alle dimissioni del cofondatore e amministratore delegato Jensen Huang, e che ha condannato l'azienda a un profondo rosso in Borsa. Nel frattempo, il Consiglio d'amministrazione di Nvidia ha disposto l'istituzione di un comitato di vigilanza per la sicurezza nazionale e il controllo delle esportazioni. Una chiara risposta ai fatti delle ultime settimane, in linea anche con la stretta ordinata dal presidente americano Donald Trump.
Il ruolo del nuovo comitato di vigilanza
Di cosa si occuperà precisamente e come funzionerà questo comitato di vigilanza è ancora troppo presto per dirlo. Di sicuro, come già anticipato nel nome e come spiegato dall'azienda in una nota ufficiale, si tratta di un "nuovo organo permanente incaricato di supervisionare, a livello di Consiglio, le politiche aziendali in materia di sicurezza nazionale, la conformità alle norme sul controllo delle esportazioni e la gestione dei rischi legati al commercio globale". In poche parole, ha il compito di impedire che si ripetano situazioni imbarazzanti e compromettenti come la relazione tra Jensen Huang e la presunta spia cinese Alice Huang. Il team, ha specificato l'azienda, sarà direttamente sottoposto a Colette Kress e "lavorerà a stretto contatto con esperti indipendenti in materia di diritto, sicurezza nazionale e conformità al commercio globale".
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I risultati trimestrali e la prima sfida del dopo-Huang
Nella serata italiana di martedì è attesa la pubblicazione dei risultati trimestrali di Nvidia, il primo importante appuntamento del dopo-Huang. Secondo gli analisti del Financial Times, si prevedono ricavi in aumento del 92% su base annua a 109,5 miliardi di dollari, e un utile netto di 60,1 miliardi. Nonostante le prospettive di crescita, il grande punto di domanda per gli investitori rimane la sostenibilità dell'espansione delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, anche alla luce dell'aumento dei tassi d'interesse e degli elevati investimenti necessari per costruire nuovi data center. Un'altra incognita riguarda il possibile aumento dei costi delle memorie e degli altri componenti, che potrebbe comprimere i margini e rallentare la produzione della nuova piattaforma Vera Rubin. Secondo gli analisti, Kress dovrebbe adottare un approccio più prudente rispetto a Huang. Nonostante ciò, le stime indicano che il fatturato annuo di Nvidia potrebbe superare i 1.000 miliardi di dollari entro l'esercizio fiscale 2030.
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L'ex ceo Jensen Huang a colloquio con il cancelliere tedesco Friedrich Merz
Le nuove restrizioni Usa sull'export di microchip
Sulla questione microchip è intervenuto a gamba tesa anche il governo americano. Donald Trump negli scorsi giorni ha infatti imposto rigide restrizioni per impedire che i chip di ultima generazione statunitensi - fondamentali per la costa all'IA - finiscano nelle mani delle aziende cinesi. Tra le norme, in vigore a partire da febbraio, è previsto anche il freno all'esportazione di chip verso Paesi considerati ad alto rischio, tra cui Indonesia, Malaysia, Singapore e Thailandia. Paesi dove le aziende cinesi potrebbero noleggiare data center e la loro capacità di calcolo. Intanto sulla condotta di Jensen Huang, tra i principali finanziatori di Donald Trump, la Casa Bianca per ora rimane molto attendista: "La questione non è affatto chiara. Non lo so. E nemmeno lui sa se questa donna fosse una spia oppure no", ha detto il vicepresidente JD Vance in merito alla relazione dell'ex ceo con Alice Huang.
Cina: "Adotteremo misure necessarie"
La Cina ha immediatamente reagito alle restrizione, condannandole e promettendo di adottare "misure necessarie" in risposta. "Gli Usa continuano ad ampliare eccessivamente il concetto di sicurezza nazionale, abusando delle misure di controllo sulle esportazioni", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun. "La Cina adotterà le misure necessarie per salvaguardare con fermezza i propri diritti e interessi legittimi".