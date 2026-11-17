Di cosa si occuperà precisamente e come funzionerà questo comitato di vigilanza è ancora troppo presto per dirlo. Di sicuro, come già anticipato nel nome e come spiegato dall'azienda in una nota ufficiale, si tratta di un "nuovo organo permanente incaricato di supervisionare, a livello di Consiglio, le politiche aziendali in materia di sicurezza nazionale, la conformità alle norme sul controllo delle esportazioni e la gestione dei rischi legati al commercio globale". In poche parole, ha il compito di impedire che si ripetano situazioni imbarazzanti e compromettenti come la relazione tra Jensen Huang e la presunta spia cinese Alice Huang. Il team, ha specificato l'azienda, sarà direttamente sottoposto a Colette Kress e "lavorerà a stretto contatto con esperti indipendenti in materia di diritto, sicurezza nazionale e conformità al commercio globale".