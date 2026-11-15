Nvidia, media: "Jensen Huang pronto a un clamoroso ritorno alla guida dell'azienda"

A questo traguardo starebbe attivamente lavorando anche Elon Musk, ad di SpaceX. Con l'obiettivo di arrivare a ottenere il sostegno della Casa Bianca: "Tutti coloro che contano nel settore tecnologico, al di fuori dei laboratori all’avanguardia, adorano Jensen". Senza contare che Huang era ed è rimasto il primo azionista della società di microchip. Diversi dipendenti hanno firmato una lettera aperta chiedendo il ritorno dell'ex ceo. E così anche alcuni azionisti di Nvidia, come i vertici di Altimeter Capital e Atreides Management, che hanno esortato il Cda a "lasciare tutte le opzioni sul tavolo". Compreso, chiaramente, "il ritorno di Jensen Huang".