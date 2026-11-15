Nvidia, media: "Jensen Huang pronto a un clamoroso ritorno alla guida dell'azienda"
La rivelazione del Ft: dopo il crollo in Borsa e la nomina ad interim di Colette Kress, alleati hi-tech e azionisti chiedono il reintegro dell'ex ceo
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Lo scandalo doppio, anzi triplo, sulle presunte relazioni extra-coniugali. Anche con dipendenti. L'addio da ceo di Nvidia, il colosso californiano dei microchip. Ora, dopo una settimana che ha deragliato la sua vita, Jensen Huang sarebbe pronto a rientrare dalla porta principale della multinazionale da lui cofondata nel 1993. È la clamorosa indiscrezione lanciata nelle ultime ore dal Financial Times, secondo cui l'amministratore delegato dimissionario di Nvidia starebbe "valutando un ritorno alla guida" dell'azienda. Sulla spinta, ovviamente, di influenti - e ricchissimi - alleati della Silicon Valley.
L'indiscrezione del Ft
Sarebbero proprio gli altri imprenditori hi-tech americani ad aver iniziato a esercitare pressioni sul Consiglio d'amministrazione di Nvidia. La richiesta sarebbe quella più inaudita, ma per certi versi aspettata: il reintegro tout court dell'ex ceo, solo giorni dopo le sue dimissioni e la nomina ad interim della Chief financial officer, Colette Kress, a capo dell'azienda. Un incredibile passo indietro che costituirebbe una chiara reazione al crollo in Borsa degli ultimi giorni.
CAPITOLOForse il nodo più duro da sciogliere al momento per Jensen Huang è quello dell'indagine indipendente, ordinata dal Cda in merito alla sua condotta. Ma l'imprenditore sarebbe abbastanza sicuro di potersi riprendere il suo ruolo di vertice. Anche perché, a dire di un alleato, diversi dirigenti della Silicon Valley starebbero mettendo insieme una "war room" per fare pressione a favore del ritorno di Huang in Nvidia.
A questo traguardo starebbe attivamente lavorando anche Elon Musk, ad di SpaceX. Con l'obiettivo di arrivare a ottenere il sostegno della Casa Bianca: "Tutti coloro che contano nel settore tecnologico, al di fuori dei laboratori all’avanguardia, adorano Jensen". Senza contare che Huang era ed è rimasto il primo azionista della società di microchip. Diversi dipendenti hanno firmato una lettera aperta chiedendo il ritorno dell'ex ceo. E così anche alcuni azionisti di Nvidia, come i vertici di Altimeter Capital e Atreides Management, che hanno esortato il Cda a "lasciare tutte le opzioni sul tavolo". Compreso, chiaramente, "il ritorno di Jensen Huang".