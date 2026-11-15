"È in corso - aveva aggiunto agli oltre 240 milioni di follower su X - una petizione per il reintegro di Jensen e la firmo anch'io". La petizione, che conta migliaia di firme, rimarca la "preoccupazione" per il fatto che "Jensen sia stato rimosso senza un adeguato e corretto processo decisionale". La rivista Wired ha riferito che all'interno di Nvidia era circolata una richiesta per il ritorno di Huang, accompagnata da oltre 1.600 commenti, la maggior parte dei quali a suo favore. In risposta a un post che suggeriva a Musk di assumere Huang, il numero uno di Tesla e SpaceX ha anche replicato: "Sarebbe un onore".