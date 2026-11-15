Nvidia, la rete attorno ad Alice Huang
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Oltre 130.000 persone hanno firmato una petizione per reintegrare l'ex Ceo dell'azienda tecnologica statunitense Nvidia, Jensen Huang: è quanto risulta dal sito web dedicato all'iniziativa, avviata due giorni fa dall'imprenditore statunitense Elon Musk e sostenuta anche dai guru della Silicon Valley. L'iniziativa è "Stand with Jensen" ("Stiamo con Jensen")
In base ai dati presenti sul sito della petizione, le adesioni avevano raggiunto quota 137.900: di queste, 6.800 provengono da attuali dipendenti di Nvidia e 74.100 da azionisti, mentre i restanti 55.600 firmatari sono sostenitori di Huang.
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Nvidia aveva annunciato giovedì le dimissioni di Huang dalle cariche di presidente e amministratore delegato, in seguito allo scandalo legato al suo stretto rapporto con Alice Huang, la quale avrebbe lavorato per le autorità cinesi.
Jensen Huang "ha gestito la catena di fornitura di Nvidia in modo magistrale; tuttavia, molti di quegli accordi si basavano su una stretta di mano con lui, non su contratti scritti. Senza Jensen, alcuni di questi accordi cruciali andranno inevitabilmente perduti", aveva scritto Elon Musk su X, chiedendo il ritorno alla guida di Nvidia del ceo dimissionario per le relazioni extraconiugali.
"È in corso - aveva aggiunto agli oltre 240 milioni di follower su X - una petizione per il reintegro di Jensen e la firmo anch'io". La petizione, che conta migliaia di firme, rimarca la "preoccupazione" per il fatto che "Jensen sia stato rimosso senza un adeguato e corretto processo decisionale". La rivista Wired ha riferito che all'interno di Nvidia era circolata una richiesta per il ritorno di Huang, accompagnata da oltre 1.600 commenti, la maggior parte dei quali a suo favore. In risposta a un post che suggeriva a Musk di assumere Huang, il numero uno di Tesla e SpaceX ha anche replicato: "Sarebbe un onore".