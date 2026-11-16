Nvidia, Sam Altman: "Difficile immaginare la rivoluzione IA senza Jensen Huang"
"Sono grato per l'azienda che ha costruito", ha continuato il co-fondatore della nota azienda. Secondo i media, il board di Nvidia non starebbe pensando al ritorno dell'ex numero uno
© Ansa
La separazione fra Nvidia e Jensen Huang lascerà un vuoto. E cosa ne sarà del futuro? A dirlo è Sam Altman, co-fondatore e Ceo di OpenAI che parlando durante un evento ha mandato un messaggio di supporto all'oramai ex amministratore delegato dell'azienda Usa travolto dallo scandalo a causa dei contatti con una spia cinese. "Gli eroi hanno difetti. Difficile immaginare la rivoluzione IA senza di lui", ha dichiarato Altman.
"Provo una forte empatia": le parole di Altman
Huang "è da tempo un mio eroe" ed "è difficile immaginare la rivoluzione dell'IA senza Jensen". Parole al bacio, quelle di Altman, per l'ex numero uno di Nvidia. Il patron di OpenAI ha poi continuato con gli elogi: "Gli eroi hanno difetti. Sono grato per l'azienda che ha costruito. Provo una forte empatia personale per una situazione come questa. Ricordo com'era, anche se sembra un'eternità fa. L'azienda che ha costruito ha scommesso su di noi fin dall'inizio. Noi abbiamo scommesso su di lui fin dall'inizio. Gli sono immensamente grato per questo", ha concluso.
Clamoroso ritorno, oppure no?
Negli ultimi giorni si sta verificando anche una battaglia fra i media su Huang. Se nella giornata del 15 novembre il Financial Times aveva lanciato l'indiscrezione di un clamoroso ritorno di Huang alla guida di Nvidia, nelle ultime ore è arrivata un'altra ipotesi. Opposta alla prima. Secondo la Cnbc, che cita fonti vicine alla società, il board di Nvidia "non starebbe valutando" il ritorno dell'imprenditore. Nel frattempo, Nvidia è ancora in calo a Wall Street: i titoli perdono il 4,68% risentendo dello scandalo e in attesa dei risultati trimestrali.