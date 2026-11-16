Nvidia, Sam Altman: "Difficile immaginare la rivoluzione IA senza Jensen Huang"

Huang "è da tempo un mio eroe" ed "è difficile immaginare la rivoluzione dell'IA senza Jensen". Parole al bacio, quelle di Altman, per l'ex numero uno di Nvidia. Il patron di OpenAI ha poi continuato con gli elogi: "Gli eroi hanno difetti. Sono grato per l'azienda che ha costruito. Provo una forte empatia personale per una situazione come questa. Ricordo com'era, anche se sembra un'eternità fa. L'azienda che ha costruito ha scommesso su di noi fin dall'inizio. Noi abbiamo scommesso su di lui fin dall'inizio. Gli sono immensamente grato per questo", ha concluso.