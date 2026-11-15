le accuse del nyt

Usa, Lutnick avrebbe indebolito le regole sui chip favorendo gli interessi di famiglia

La società Cantor Fitzgerald, affidata ai figli, ha tra i clienti centri dati che utilizzano i chip

15 Nov 2026 - 21:10
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Il segretario al Commercio americano Howard Lutnick avrebbe cercato di rendere meno stringenti le regole sulle esportazioni di chip, nonostante le possibili ricadute sugli interessi economici della sua famiglia. È quanto sostiene il New York Times, secondo cui il responsabile dell'amministrazione Usa si sarebbe scontrato più volte con i funzionari incaricati di definire le restrizioni alla vendita dei semiconduttori Nvidia in Asia.

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Al centro della vicenda c'è Cantor Fitzgerald, la società che Lutnick guidava prima di entrare nell'amministrazione Trump e che ha lasciato ai figli una volta nominato segretario al Commercio. Tra i clienti dell'azienda figurano data center asiatici che utilizzano chip Nvidia. Secondo il quotidiano, queste strutture vengono impiegate anche da società cinesi per aggirare i divieti imposti dagli Stati Uniti sulle esportazioni di tecnologie avanzate.

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