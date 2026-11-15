Usa, Lutnick avrebbe indebolito le regole sui chip favorendo gli interessi di famiglia

Il segretario al Commercio americano Howard Lutnick avrebbe cercato di rendere meno stringenti le regole sulle esportazioni di chip, nonostante le possibili ricadute sugli interessi economici della sua famiglia. È quanto sostiene il New York Times, secondo cui il responsabile dell'amministrazione Usa si sarebbe scontrato più volte con i funzionari incaricati di definire le restrizioni alla vendita dei semiconduttori Nvidia in Asia.
Al centro della vicenda c'è Cantor Fitzgerald, la società che Lutnick guidava prima di entrare nell'amministrazione Trump e che ha lasciato ai figli una volta nominato segretario al Commercio. Tra i clienti dell'azienda figurano data center asiatici che utilizzano chip Nvidia. Secondo il quotidiano, queste strutture vengono impiegate anche da società cinesi per aggirare i divieti imposti dagli Stati Uniti sulle esportazioni di tecnologie avanzate.