Usa, Lutnick avrebbe indebolito le regole sui chip favorendo gli interessi di famiglia

Il segretario al Commercio americano Howard Lutnick avrebbe cercato di rendere meno stringenti le regole sulle esportazioni di chip, nonostante le possibili ricadute sugli interessi economici della sua famiglia. È quanto sostiene il New York Times, secondo cui il responsabile dell'amministrazione Usa si sarebbe scontrato più volte con i funzionari incaricati di definire le restrizioni alla vendita dei semiconduttori Nvidia in Asia.