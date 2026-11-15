Usa, Trump sul governatore della California: "Le condanne a morte in ergastoli? Lui un incompetente"
Gavin Newsom aveva trasformato le sentenze di tutti i 548 detenuti destinati all'esecuzione nello Stato. Un destino considerato "moralmente inaccettabile"
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"Incompetente e insensibile". Così Donald Trump ha ribattezzato il governatore della California Gavin Newsom, in seguito alla sua decisione di commutare in ergastoli le condanne a morte nello Stato. Il presidente degli Stati Uniti si è espresso tramite il suo social Truth, dove ha definito il cambio di rotta "un disastro per la giustizia in America".
Le parole di Trump su Truth
"La decisione di Gavin Newsom di bloccare la pena di morte per tutti i 563 detenuti nel braccio della morte in California (tra i quali figurano alcuni dei più spietati assassini che abbiano mai calpestato la faccia della Terra) rappresenta un disastro per la giustizia in America". Ha iniziato così, Trump, il suo messaggio. Dopodiché ha continuato, auspicando che la decisione venga cancellata e capovolta: "Molti di questi individui, che hanno ucciso più e più volte, stentano a credere alla propria fortuna nell'avere un governatore tanto incompetente e insensibile, capace di impedire che il lungo e complesso iter giudiziario segua il suo corso. I familiari delle vittime, uccise in modo così efferato, sono comprensibilmente devastati. Si spera che questa decisione venga ribaltata!".
Newsom cambia tutto
Il governatore della California, poco fa, ha commutato le condanne a morte di oltre 500 detenuti nello Stato. Il perché lo aveva spiegato lui stesso: "Le uccisioni sancite dallo Stato sono incompatibili con i valori della California, minano le fondamenta del nostro sistema giuridico e sminuiscono ognuno di noi. La pena di morte è moralmente inaccettabile".