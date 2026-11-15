Usa, Trump sul governatore della California: "Le condanne a morte in ergastoli? Lui un incompetente"

"La decisione di Gavin Newsom di bloccare la pena di morte per tutti i 563 detenuti nel braccio della morte in California (tra i quali figurano alcuni dei più spietati assassini che abbiano mai calpestato la faccia della Terra) rappresenta un disastro per la giustizia in America". Ha iniziato così, Trump, il suo messaggio. Dopodiché ha continuato, auspicando che la decisione venga cancellata e capovolta: "Molti di questi individui, che hanno ucciso più e più volte, stentano a credere alla propria fortuna nell'avere un governatore tanto incompetente e insensibile, capace di impedire che il lungo e complesso iter giudiziario segua il suo corso. I familiari delle vittime, uccise in modo così efferato, sono comprensibilmente devastati. Si spera che questa decisione venga ribaltata!".