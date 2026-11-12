Trump: "Vance non si occuperà più dell'Iran, non abbiamo bisogno di un accordo"

Donald Trump ha dichiarato che JD Vance, non si occuperà più dei colloqui di pace con l'Iran. "Non abbiamo bisogno di un accordo con Teheran", ha scritto il presidente su Truth dopo aver annunciato di aver incaricato il vice presidenze di occuparsi della corruzione negli Stati a guida democratica. "Quei tempi sono ormai lontani", aggiunge il presidente suscitando nuove domande su quale sia il piano di Trump per porre fine al conflitto.
E insiste: "Non esiterei a riprendere gli attacchi"
Donald Trump ha dichiarato che non esiterebbe a rinnovare gli attacchi militari contro l'Iran, qualora lo ritenesse necessario. Durante un'intervista con Salem news rispondendo alla domanda se ricorrerebbe alla forza per scongiurare minacce contro gli alleati e le navi degli Stati Uniti, ha detto: "Nessuna esitazione". Il presidente americano ha inoltre ribadito che il regime iraniano sta crollando sotto la pressione economica derivante da un blocco navale Usa e da un'elevata inflazione.
Intanto Qalibaf: "Usa hanno chiesto a Putin di facilitare colloqui"
Il capo negoziatore iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, ha dichiarato ad Al Jazeera che funzionari statunitensi hanno chiesto al presidente russo Vladimir Putin di facilitare i negoziati tra Washington e Teheran. "Sono stati gli statunitensi, durante una visita a Mosca, a parlare con il presidente Putin e a chiedergli di contattare l'Iran affinché, in ogni caso, Teheran accettasse di avviare colloqui diretti con loro", ha affermato Qalibaf.