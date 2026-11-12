Trump: "Vance non si occuperà più dell'Iran, non abbiamo bisogno di un accordo"

Donald Trump ha dichiarato che non esiterebbe a rinnovare gli attacchi militari contro l'Iran, qualora lo ritenesse necessario. Durante un'intervista con Salem news rispondendo alla domanda se ricorrerebbe alla forza per scongiurare minacce contro gli alleati e le navi degli Stati Uniti, ha detto: "Nessuna esitazione". Il presidente americano ha inoltre ribadito che il regime iraniano sta crollando sotto la pressione economica derivante da un blocco navale Usa e da un'elevata inflazione.