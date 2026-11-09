Usa, il segretario alla Difesa Pete Hegseth: "Rifarei la guerra contro l'Iran | L'impeachment non lo temo"

Hegseth ha spiegato di concordare con Donald Trump sul fatto che, se fosse necessario, rifarebbe tutto quello che ha fatto in merito alla guerra contro l'Iran. "Una decisione non deve necessariamente essere popolare per essere necessaria", ha dichiarato aggiungendo che Trump "ha il controllo della situazione, qualunque strada decida di intraprendere". "Non potrei essere più orgoglioso di ciò che il nostro presidente ha realizzato, delle decisioni che ha preso, delle scelte coraggiose che ha compiuto, dell'audacia dei nostri vertici militari e della competenza e del coraggio dei soldati sul campo", ha detto in conclusione del suo discorso.