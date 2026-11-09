Usa, il segretario alla Difesa Pete Hegseth: "Rifarei la guerra contro l'Iran | L'impeachment non lo temo"
Il funzionario americano concorda con Trump sul fatto che se fosse necessario non tornerebbe indietro. "Non potrei essere più orgoglioso", ha dichiarato
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Pete Hegseth rifarebbe la guerra contro l'Iran. A dirlo è lo stesso segretario alla Difesa Usa, dichiarandolo ai giornalisti. Lo ha fatto senza rimorsi, aggiungendo che "se qualcuno vuole contestare operazioni come 'Epic Fury' sta contestando le truppe e i risultati che hanno ottenuto". Il funzionario degli Stati Uniti inoltre, sempre a petto gonfio, ha scacciato il pensiero dell'impeachment che grava sulla sua testa: "Non lo temo".
La guerra contro l'Iran anche tornando indietro
Hegseth ha spiegato di concordare con Donald Trump sul fatto che, se fosse necessario, rifarebbe tutto quello che ha fatto in merito alla guerra contro l'Iran. "Una decisione non deve necessariamente essere popolare per essere necessaria", ha dichiarato aggiungendo che Trump "ha il controllo della situazione, qualunque strada decida di intraprendere". "Non potrei essere più orgoglioso di ciò che il nostro presidente ha realizzato, delle decisioni che ha preso, delle scelte coraggiose che ha compiuto, dell'audacia dei nostri vertici militari e della competenza e del coraggio dei soldati sul campo", ha detto in conclusione del suo discorso.
Impeachment non ti temo
La situazione politica negli Stati Uniti ha attraversato periodi più calmi. Nonostante il presidente Trump continui a difenderlo pubblicamente, Hegseth si trova in una posizione estremamente precaria, stretto tra l'attacco dei democratici e il malcontento interno al suo stesso partito. L'affondo contro di lui è, infatti, partito dal deputato repubblicano Thomas Massie, che ha promosso una risoluzione per l'impeachment accusandolo della gestione fallimentare della guerra in Iran, considerata dal Grand Old Party la causa principale del tracollo elettorale alle midterm. Il da farsi si vedrà. Nel frattempo, il segretario alla Difesa ha annunciato una conferenza stampa al Pentagono, la prima dall'inizio di maggio, fissata nella mattina del 10 ottobre (ora italiana) Durante l'evento risponderà alle domande della stampa su vari temi.
Rubio tenta la difesa
"La procedura di impeachment contro Pete Hegseth è ingiusta, è un grande professionista". Lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio in una conferenza stampa a margine del G7 di Parigi. In questo momento, quello di Rubio sembra essere uno dei pochi moniti a difesa di Hegseth.