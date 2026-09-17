Usa, media: "Pentagono valuta di ritirare 25 mila soldati dall'Europa"

Negli Usa, il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente americano in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Altre fonti hanno riferito alla Nbc che non è escluso un taglio ancora maggiore fino alla metà del contingente, ovvero un massimo di 40.000 persone. Se il piano fosse attuato sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della Guerra Fredda.
Molti sono in Spagna, Italia e Germania
Fra i Paesi interessati dai tagli probabilmente figurano Germania, Spagna e Italia, hanno riferito tre funzionari americani alla Nbc precisando che i tre Paesi ospitano la maggior parte delle truppe americane in Europa. Il Pentagono ha annunciato a giugno una revisione semestrale della presenza militare in Europa e domani dovrebbe essere presentata a Pete Hegseth l'analisi del comandante supremo alleato in Europa, Alexus Grynkewich. Il capo del Pentagono riceverà la raccomandazione finale il 6 novembre e poi la presenterà a Donald Trump. Eventuali tagli avverrebbero dopo quella data.