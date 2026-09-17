Usa, record storico del prezzo del diesel: 6,3956 dollari al gallone

L'amministrazione Trump ha allentato temporaneamente i limiti sulle ore di servizio per i camionisti che trasportano benzina e diesel, nel tentativo di ridurre i rischi di carenze e contenere i costi del carburante. Lo ha annunciato il segretario ai Trasporti, Sean Duffy. La deroga, con una durata di 90 giorni, consente ai conducenti di lavorare fino a 16 ore nell'arco di 24, rispetto alle 14 previste dalle norme ordinarie, purché rispettino i periodi di riposo obbligatori. I camionisti che necessitano di riposo immediato dovranno comunque osservare 10 ore consecutive di pausa prima di riprendere il servizio. Secondo Duffy, le interruzioni temporanee delle catene di approvvigionamento possono ritardare le consegne di benzina e diesel e ripercuotersi a loro volta sul trasporto delle merci. La misura punta quindi a garantire una maggiore flessibilità nella distribuzione dei carburanti e a limitarne gli effetti sui costi per le imprese di trasporto, il settore agricolo e i consumatori.