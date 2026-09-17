Usa, record storico del prezzo del diesel: 6,3956 dollari al gallone

I carburanti salgono ancora negli Usa, con il diesel che tocca i suoi massimi storici. Secondo i dati giornalieri della American Automobile Association, la media nazionale per gallone di benzina si è attestata 4,4386 dollari al gallone in rialzo di oltre il 40% sui 3,12 dollari del primo giorno del secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca. Il diesel, invece, continua ad aggiornare i record e sfiora quota 6,40, a 6,3956 dollari, in aumento di oltre il 71% sui 3,72 dollari del primo giorno di presidenza Trump. Carenze di diesel sono segnalate in Texas, Florida e California, dove sono segnalati picchi a 8,21 dollari al gallone.
Allentate le restrizioni sull'orario di lavoro per i camionisti che trasportano carburanti
L'amministrazione Trump ha allentato temporaneamente i limiti sulle ore di servizio per i camionisti che trasportano benzina e diesel, nel tentativo di ridurre i rischi di carenze e contenere i costi del carburante. Lo ha annunciato il segretario ai Trasporti, Sean Duffy. La deroga, con una durata di 90 giorni, consente ai conducenti di lavorare fino a 16 ore nell'arco di 24, rispetto alle 14 previste dalle norme ordinarie, purché rispettino i periodi di riposo obbligatori. I camionisti che necessitano di riposo immediato dovranno comunque osservare 10 ore consecutive di pausa prima di riprendere il servizio. Secondo Duffy, le interruzioni temporanee delle catene di approvvigionamento possono ritardare le consegne di benzina e diesel e ripercuotersi a loro volta sul trasporto delle merci. La misura punta quindi a garantire una maggiore flessibilità nella distribuzione dei carburanti e a limitarne gli effetti sui costi per le imprese di trasporto, il settore agricolo e i consumatori.