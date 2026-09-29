Usa, la rivoluzione di Hegseth: "Via il 20% dei generali e degli ammiragli"

A rivelare la novità The Hill, citando un funzionario del Pentagono. Il segretario alla Guerra (ex Difesa) dovrebbe annunciare la misura mercoledì durante il discorso a Quantico, in Virginia. L'iniziativa giunge dopo che, l'anno scorso, Hegseth aveva cercato di ridurre di almeno il 10% il numero di generali e ammiragli a quattro stelle in servizio. Nel maggio 2025, il segretario aveva disposto che i vertici del Pentagono riducessero di almeno il 20% il numero di ufficiali generali della Guardia Nazionale e tagliassero del 10% il numero complessivo di ufficiali generali e ammiragli.