Usa, la rivoluzione di Hegseth: "Via il 20% dei generali e degli ammiragli"

Pete Hegseth si appresta ad annunciare un taglio del 20% dei posti per ammiragli e generali. Si tratta di uno dei tasselli più importanti del piano del segretario alla Guerra americano per ristrutturare la leadership delle forze armate. L'obiettivo, come anticipato già mesi fa, sarebbe quello di avere "meno generali, più soldati" e dunque "spostare le risorse dalle strutture di comando sovradimensionate verso i nostri combattenti".
Gli altri interventi di Hegseth
A rivelare la novità The Hill, citando un funzionario del Pentagono. Il segretario alla Guerra (ex Difesa) dovrebbe annunciare la misura mercoledì durante il discorso a Quantico, in Virginia. L'iniziativa giunge dopo che, l'anno scorso, Hegseth aveva cercato di ridurre di almeno il 10% il numero di generali e ammiragli a quattro stelle in servizio. Nel maggio 2025, il segretario aveva disposto che i vertici del Pentagono riducessero di almeno il 20% il numero di ufficiali generali della Guardia Nazionale e tagliassero del 10% il numero complessivo di ufficiali generali e ammiragli.