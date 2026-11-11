Iran, Wsj: "Vance valuta colloqui faccia a faccia con il falco Rezaei"

Il vicepresidente americano JD Vance valuta colloqui faccia a faccia con Mohsen Rezaei, il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, ponendosi come principale negoziatore con Teheran. Lo riferisce il Wall Street Journal, in base a funzionari Usa e mediorientali, oltre a persone informate sui negoziati. L'obiettivo è porre fine a una guerra considerata un peso per il partito repubblicano, all'interno del quale più del 50% chiede la fine delle ostilità. Il presidente Donald Trump, nei giorni scorsi, ha comunicato ai più stretti collaboratori di essere favorevole alla ripresa dei colloqui da parte di Vance.