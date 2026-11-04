Berlino, media: "Trovato morto in hotel il ministro dell'Economia della Baviera"

Hubert Aiwanger, leader dei Freie Waehler (Liberi Elettori) e ministro dell'Economia del Land della Baviera, è deceduto all'età di 55 anni in un hotel di Berlino, secondo quanto riportato dalla Bild. Come si legge, fonti del governo bavarese e della polizia della capitale hanno confermato la morte del politico e la famiglia di Aiwanger è già stata informata.
Cosa è successo
Per il momento non si conoscono i dettagli sulla causa del decesso. Nel pomeriggio Aiwanger avrebbe dovuto tenere un discorso in occasione dell'inaugurazione di un ufficio nella capitale dei Freie Waehler (Liberi Elettori), di cui era presidente a livello federale e regionale. Tuttavia, secondo quanto riferito dalla Dpa, aveva rinunciato per motivi di salute e si era fatto sostituire. In seguito non sarebbe stato più raggiungibile e sarebbe stato infine trovato senza vita nella sua stanza.
Chi era
Hubert Aiwanger era nato il 26 gennaio 1971 a Ergoldsbach, nella Bassa Baviera. Nel 2008 Aiwanger era entrato per la prima volta nel Landtag (parlamento regionale) bavarese con i Liberi Elettori, diventandone il capogruppo.
Cordoglio delle istituzioni
Il primo ministro della Baviera Markus Soeder si è detto sconvolto dalla notizia della morte del suo vice e ministro dell'Economia. "La morte improvvisa di Hubert Aiwanger è una tragedia assoluta. Siamo tutti profondamente sconvolti", ha scritto Soeder su X. "I nostri pensieri vanno ora innanzitutto alla sua famiglia e ai suoi figli. Piangiamo con loro e preghiamo per loro", ha aggiunto il leader della Csu, partito gemello bavarese della Cdu del cancelliere Friedrich Merz.