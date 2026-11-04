Berlino, media: "Trovato morto in hotel il ministro dell'Economia della Baviera"

Per il momento non si conoscono i dettagli sulla causa del decesso. Nel pomeriggio Aiwanger avrebbe dovuto tenere un discorso in occasione dell'inaugurazione di un ufficio nella capitale dei Freie Waehler (Liberi Elettori), di cui era presidente a livello federale e regionale. Tuttavia, secondo quanto riferito dalla Dpa, aveva rinunciato per motivi di salute e si era fatto sostituire. In seguito non sarebbe stato più raggiungibile e sarebbe stato infine trovato senza vita nella sua stanza.