Morto Vladimir Uglev, uno dei creatori del Novichok

Novichok, ecco gli effetti letali sull'uomo
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Il chimico Vladimir Uglev, uno dei creatori del Novichok, è morto all'età di 81 anni. La notizia è stata rivelata a The Insider, le cause del decesso sono al momento sconosciute. Uglev aveva collaborato con The Insider durante l'inchiesta sull'uso del Novichok (una classe di agenti nervini di tipo militare) da parte dei servizi segreti russi. Nello specifico, si tratta della sostanza utilizzata per avvelenare Alexei Navalny nel 2020. La notizia ha risalto anche sui media ucraini.
Vladimir Uglev era nato a Kirovsk, in Russia, il 20 settembre 1946. Nel 1975 si è laureato presso l'Istituto di Tecnologia Chimica Dmitri Mendeleyev di Mosca, specializzandosi in chimica e tecnologia delle sostanze biologicamente attive. Dal 1975 al 1990 ha lavorato come ricercatore senior presso la sede di Volsk dell'Istituto Statale di Ricerca di Chimica Organica e Tecnologia, che, tra le altre cose, ha partecipato allo sviluppo di veleni.
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Come appreso da The Insider, Vladimir Uglev è deceduto il 26 ottobre. Ha trascorso gli ultimi anni della sua vita ad Anapa. Il suo nome è diventato ampiamente noto nel 2018, quando il biochimico ha rilasciato una serie di interviste ai media in seguito all'avvelenamento di Sergei e Yulia Skripal a Salisbury, in Inghilterra.
Nel 2020, quando il politico Alexei Navalny è stato avvelenato con il Novichok, Uglev ha anche commentato attivamente le proprietà di questo veleno a diverse testate giornalistiche. Proprio l'avvelenamento di Navalny con una sostanza del gruppo "Novichok" nell'agosto del 2020 era stato confermato dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche e da laboratori indipendenti in Germania, Francia e Svezia. Le autorità russe negarono qualsiasi coinvolgimento nell'incidente.
Uglev ha collaborato con The Insider durante le indagini sull'uso del Novichok da parte dei servizi segreti russi. In particolare, The Insider ha pubblicato un'inchiesta su chi produce il Novichok in Russia e con quali modalità. Il giornalista investigativo Christo Grozev scrisse all'epoca che, nonostante avesse partecipato alla creazione del pericoloso veleno, Uglev ne divenne in seguito uno dei critici quando questo venne utilizzato contro i civili.