Morto Vladimir Uglev, uno dei creatori del Novichok

Vladimir Uglev era nato a Kirovsk, in Russia, il 20 settembre 1946. Nel 1975 si è laureato presso l'Istituto di Tecnologia Chimica Dmitri Mendeleyev di Mosca, specializzandosi in chimica e tecnologia delle sostanze biologicamente attive. Dal 1975 al 1990 ha lavorato come ricercatore senior presso la sede di Volsk dell'Istituto Statale di Ricerca di Chimica Organica e Tecnologia, che, tra le altre cose, ha partecipato allo sviluppo di veleni.