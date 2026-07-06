Londra sanziona individui ed enti russi per l'avvelenamento di Navalny

"L'uso ripetuto di armi chimiche da parte della Russia costituisce una violazione oltraggiosa del diritto internazionale e una minaccia diretta alla sicurezza globale", ha dichiarato il ministro degli Esteri Yvette Cooper. I due enti presi di mira sono l'istituto di ricerca SC Signal e l'istituto di ricerca medico-militare GNIII VM. I sette individui sanzionati sono funzionari di questi istituti, secondo quanto riferito dal Foreign Office. Dawn Sturgess, una madre britannica di 44 anni, è stata vittima collaterale dell'avvelenamento da Novichok dell'ex agente russo Sergei Skripal e di sua figlia Yulia a Salisbury, nel sud dell'Inghilterra. Gli Skripal sono sopravvissuti. La signora Sturgess è morta nel luglio 2018 dopo essere stata contaminata dall'agente nervino utilizzando quello che credeva essere profumo in una bottiglia che il suo compagno aveva trovato in un cestino della spazzatura. Navalny, principale oppositore politico di Putin, è morto nel febbraio 2024 in circostanze non chiare, mentre si trovava in prigione.