L'Ue sanziona sei cittadini russi coinvolti nell'avvelenamento di Navalny

L'Unione europea ha imposto sanzioni contro sei cittadini russi ritenuti coinvolti nello sviluppo di armi chimiche, in particolare dell'epibatidina, la tossina che, secondo Bruxelles, è stata rinvenuta nei campioni prelevati dal corpo di Alexei Navalny dopo la sua morte in una colonia penale russa e che porta a ritenere altamente probabile che l'avvelenamento con questa sostanza sia stato la causa del decesso. Lo rende noto il Consiglio Ue. Tra i destinatari delle misure figurano scienziati e ricercatori attivi nel settore militare, tra cui Igor Babkin, responsabile del laboratorio dello Signal Scientific Centre, indicato come coinvolto nelle ricerche sulla sintesi dell'epibatidina, e Irina Derevyagina, ricercatrice dell'Istituto statale russo di chimica organica e tecnologia (GosNIIOKhT), considerato un elemento centrale del programma russo sulle armi chimiche. Nella lista anche Mikhail Gutsalyuk, dirigente dell'Accademia militare per la difesa radiologica, chimica e biologica. Le persone incluse nell'elenco delle sanzioni sono soggette al congelamento dei beni ed è vietato fornire loro, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche. Inoltre, per le persone fisiche elencate è in vigore il divieto di ingresso in Ue. Con le nuove designazioni salgono a 31 le persone e a sei le entità colpite dal regime sanzionatorio Ue contro la proliferazione e l'uso di armi chimiche.