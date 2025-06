Iran, Khamenei in un messaggio video alla nazione: "Trump drammatizza sugli attacchi ai nostri siti nucleari, non ci sottometteremo mai agli Stati Uniti"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 630. Khamenei parla all'Iran in un videomessaggio e dice: "Abbiamo dato uno schiaffo agli Usa. Sull'impatto degli attacchi ai nostri siti nucleati Trump esagera, noi non ci arrenderemo mai". Il Paese ha intanto annunciato la fine della "guerra dei 12 giorni". A questo punto sembrerebbe essere arrivata a una svolta la tregua, dopo le prime fasi incerte. "L'ultima cosa che vogliono fare ora gli iraniani è arricchire l'uranio, non costruiranno la bomba per molto tempo", assicura Donald Trump in un punto stampa con il segretario della Nato Mark Rutte, aggiungendo che "ora andiamo molto d'accordo con Teheran". E aggiunge una frase shock: "I nostri raid come Hiroshima, hanno chiuso la gurra". Secondo il direttore della Cia, John Ratcliffe, sono state raccolte "prove che indicano che i siti nucleari dell'Iran sono stati devastati e ci vorranno anni per ricostruirli". Intanto, a Gaza, Israele ha sospeso le consegne di aiuti. La notizia giunge dopo che il primo ministro israeliano ha ordinato all'esercito di presentare entro due giorni un piano per impedire ad Hamas di sottrarre gli aiuti umanitari.