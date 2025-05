Gaza allo stremo, l'Oms: "Almeno il 94% degli ospedali è stato danneggiato o distrutto"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 596. Nella giornata di venerdì, nella Striscia sono entrati in tutto 83 camion con aiuti umanitari. Almeno il 94% di tutti gli ospedali di Gaza è danneggiato o distrutto. È quanto ha affermato l'Oms, aggiungendo che solo 19 delle 36 strutture sanitarie presenti nel territorio rimangono operativi, anche se solo parzialmente. Medici senza frontiere ha riferito che "quattro camion con medicinali" sono entrati nella Striscia, "ma sono insufficienti". La Mezzaluna Rossa palestinese aveva fatto sapere che "ancora non è arrivato nulla degli aiuti promessi ai residenti a Gaza". Poco prima l'Onu aveva detto che erano stati raccolti aiuti trasportati da 90 camion su quasi 200 entrati nell'enclave. Ma i mezzi erano quasi tutti fermi al valico di Kerem Shalom per le ispezioni.