La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 593. Israele reagisce duramente alle critiche dell'Unione europea, che sta per avviare una revisione del suo accordo di associazione con Israele a causa della situazione a Gaza. "Respingiamo categoricamente la direzione" dell'Alto rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaja Kallas, "che riflette una totale incomprensione della complessa realtà che Israele sta affrontando" e "incoraggia Hamas a restare fedele alle sue posizioni", ha affermato il portavoce del ministero Oren Marmorstein. Intanto le Nazioni Unite lanciano un allarme: 14mila bambini potrebbero morire nelle prossime 48 ore se non entreranno a Gaza altri aiuti umanitari. "Non possiamo permettere che la popolazione di Gaza muoia di fame", ha detto il premier britannico Keir Starmer. Intanto Netanyahu ha deciso di far rientrare parte della delegazione israeliana che sta negoziando a Doha, in Qatar, un accordo per un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza.