La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 594. Il premier Benjamin Netanyahu che lo Stato ebraico "è pronto per un cessate il fuoco temporaneo, se ce ne sarà l'opportunità. Non vogliamo una crisi umanitaria a Gaza". Un'unità dell'esercito israeliano ha sparato colpi di avvertimento in aria durante una visita diplomatica a Jenin, in Cisgiordania, creando panico fra i diplomatici. La delegazione era composta da 25 ambasciatori e diplomatici europei, arabi, cinesi, giapponesi, indiani e di altre parti del mondo. Coinvolto anche il viceconsole italiano Alessandro Tutino: il diplomatico non ha subito danni. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che "le minacce contro i diplomatici sono inaccettabili". Poi ha dato disposizione di convocare l'ambasciatore di Israele a Roma per avere chiarimenti ufficiali su quanto accaduto. Le Idf si sono scusate per l'incidente, dicendosi "rammaricate" per aver sparato colpi di avvertimento in aria "e aver provocato l'inconveniente". Secondo un portavoce dell'esercito, "da una prima indagine risulta che la delegazione si è allontanata dal percorso previsto ed è giunta in un'area in cui non era autorizzata a trovarsi. Una forza israeliana operativa sul posto ha effettuato colpi di avvertimento. Non ci sono stati né danni né feriti". L'Onu recupera e spedisce a Gaza l'equivalente di 90 camion di aiuti umanitari.