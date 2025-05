Gaza, Netanyahu annuncia la ripresa degli aiuti umanitari  | L'esercito israeliano lancia l'offensiva via terra | Confermata la morte del leader Mohammed Sinwar

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 591. Dopo le pressioni Usa, Netanyahu annuncia la ripresa degli aiuti umanitari. L'esercito israeliano lancia l'operazione "Carri di Gedeone", l'offensiva via terra. Il corpo di Mohammed Sinwar, leader di fatto dei fondamentalisti palestinesi dopo la morte del fratello Yahya, è stato trovato in un tunnel a Khan Younis, nei pressi dell'ospedale Europeo, bombardato ripetutamente dalle Idf cinque giorni fa. Le Forze di difesa israeliane hanno inasprito l'offensiva a Gaza, provocando almeno 33 morti in nuovi raid nel sud della Striscia. Secondo la Protezione civile palestinese, metà delle vittime sono bambini. In tutto le vittime dei raid odierni sono oltre 125. In Qatar isrealiani e palestinesi al tavolo delle trattative di pace ma la situazione non sembra sbloccarsi.