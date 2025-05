La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 589. Secondo alcuni media Donald Trump avrebbe in progetto di trasferire almeno un milione di palestinesi in Libia, e ne avrebbe già parlato con Tripoli. Intanto sulla Striscia di Gaza sono iniziati nuovi pesanti bombardamenti da parte dell'Idf. Human Rights Watch definisce "strumento di sterminio" il blocco degli aiuti da parte di Israele, il premier del Qatar: "I bombardamenti israeliani ostacolano le trattative per la tregua".