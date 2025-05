Raid israeliani a nord della Striscia di Gaza, media: "Oltre 80 morti"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 587. Secondo l'emittente araba Al Jazeera, almeno 80 persone sono morte e decine di altre sono rimaste ferite in raid israeliani che hanno colpito la Striscia di Gaza. L'Idf aveva ordinato l'immediata evacuazione di alcune zone settentrionali dell'enclave palestinese. Il premier del Qatar: "I bombardamenti israeliani ostacolano le trattative per la tregua". Netanyahu ha detto che i piani del suo governo non cambiano nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano-israeliano Edan Alexander, 21 anni. Poi ha accusato Macron di schierarsi "dalla parte di un'organizzazione terroristica" dopo le critiche del presidente francese alla politica israeliana su Gaza.