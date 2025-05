Media: "Hamas verso ok alla proposta per il rilascio di 10 ostaggi" | Ma Israele nega

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 590. Secondo alcuni media, Hamas avrebbe accettato di rilasciare metà degli ostaggi israeliani ancora a Gaza, quindi dieci, e restituire un certo numero di corpi in cambio di un cessate il fuoco temporaneo di due mesi e dell'immediata ripresa delle consegne di aiuti umanitari nella Striscia. Hamas ha chiesto forti garanzie americane sul fatto che i negoziati per porre fine alla guerra a Gaza inizieranno durante il cessate il fuoco temporaneo e che gli aiuti saranno ammessi senza ostacoli o condizioni israeliane. Le autorità israeliane hanno smentito la notizia. Veicoli blindati israeliani sono avanzati nella zona centrale della Striscia di Gaza sotto un pesante fuoco di copertura. E i vertici dell'esercito dicono di aver distrutto un tunnel strategico lungo circa due chilometri, uccidendo nell'operazione decine di uomini armati. Secondo alcuni media Donald Trump avrebbe in progetto di trasferire almeno un milione di palestinesi in Libia, e ne avrebbe già parlato con Tripoli. Idf: ucciso comandante Hezbollah in attacco in Libano.