Gaza, l'esercito israeliano amplia l'operazione di terra anche a Rafah | Katz: "Non ci fermeremo fino alla liberazione degli ostaggi"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 532. Giovedì le Idf hanno abbattuto un missile diretto verso l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv: gli Houti hanno rivendicato il lancio. Sirene d'allarme anche a Gerusalemme, con diversi missili lanciati dallo Yemen. L'esercito israeliano ha anche annunciato di aver avviato un'operazione di terra nel nord della Striscia di Gaza e a Rafah. Il ministro Katz ha precisato che gli attacchi non si fermeranno fino alla liberazione di tutti gli ostaggi. Il premier israeliano Netanyahu ha avvertito: "Questo è solo l'inizio, d'ora in poi i negoziati con Hamas solo sotto le bombe". E poi ha aggiunto: "Siamo consapevoli della possibilità che possa aprirsi un fronte più ampio in Giudea e Samaria (la Cisgiordania, ndr)". Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha affermato che nei prossimi giorni Teheran risponderà "attraverso i canali appropriati" alla lettera inviata da Donald Trump, con la quale il presidente americano ha invitato l'Iran a negoziare sulle sue attività nucleari, minacciando in caso contrario un'azione militare.