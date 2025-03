Israele, la Corte Suprema sospende il licenziamento di Ronen Bar, il capo dello Shin Bet

Ronen Bar oggi ha 59 anni. Entra nello Shin Bet nel 1993 e ne scala tutta la gerarchia fino a diventarne il capo. Laurea in Scienze politiche e Filosofia presso l'università di Tel Aviv e un master in Pubblica amministrazione ad Harvard, Ronen Bar è impiegato fin da subito come ufficiale sul campo, partecipando a numerose operazioni nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e in Libano. Grazie all'abilità dimostrata, nel 2011 è nominato capo della Divisione operazioni e guida il commando che porta all'assassinio di Ahmed Jabari, l'allora comandante dell'ala armata di Hamas. Tra le altre operazioni guidate con successo si ricorda la ricerca di tre adolescenti israeliani rapiti a Hebron: dopo il ritrovamento dei loro cadaveri, Ronen Ben guida la squadra che dà la caccia ai loro assassini. Nel 2018 è promosso vice-comandante dello Shin Bet e infine arriva al vertice del servizio segreto l'11 ottobre 2021, con un mandato di cinque anni.