Ultimatum Trump ad Hamas: "Liberate gli ostaggi o sarà l'inferno" | Onu: "A Gaza abbiamo scorte di cibo per meno di due settimane"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 518. Ultimatum di Trump ad Hamas: "Liberi gli ostaggi o sarà l'inferno". Il Programma alimentare mondiale (Pam) afferma che le scorte di cibo nella Striscia di Gaza sono sufficienti a tenere aperte le cucine pubbliche e le panetterie per meno di due settimane. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu dice che "la nazione vuole la vittoria e l'avrà" e assicura che riporterà a casa tutti gli ostaggi. Intanto, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi annuncia al vertice arabo sul futuro della Striscia di Gaza che il suo piano di ricostruzione per Gaza è stato approvato dai leader arabi. Lo dice chiudendo il vertice della Lega araba al Cairo, che puntava ad adottare un piano alternativo a quello di Trump. Il presidente americano aveva proposto di mettere il territorio palestinese sotto controllo statunitense e di trasferirne la popolazione in Egitto e in Giordania. La dichiarazione di Al Sisi è stata respinta dal governo di Israele.