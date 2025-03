La Lega araba ha approvato il piano dell'Egitto su Gaza | Israele: "Per passare alla seconda fase della tregua serve la completa demilitarizzazione della Striscia"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 516. Il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, ha annunciato al vertice arabo sul futuro della Striscia di Gaza che il suo piano di ricostruzione per Gaza è stato adottato dai leader arabi. "È stato approvato", ha affermato Sisi durante la sessione di chiusura del vertice della Lega araba al Cairo, il cui obiettivo era adottare un piano alternativo a quello del presidente americano Donald Trump, che aveva proposto di mettere il territorio palestinese sotto controllo statunitense e di trasferirne la popolazione in Egitto e in Giordania. La dichiarazione è stata respinta dal governo di Israele, che ha affermato che nel testo non viene affrontata "la realtà della situazione dopo il massacro di Hamas del 7 ottobre 2023". Il ministro degli Esteri di Tel Aviv Gideon Saar chiede la "completa demilitarizzazione" di Gaza per passare alla seconda fase dell'accordo sulla tregua. Saar ha anche rivendicato il blocco degli aiuti umanitari: "Gli aiuti umanitari sono diventati la principale fonte di reddito di Hamas a Gaza. Quei soldi li usano per il terrorismo", ha detto.