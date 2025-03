Media israele: "Senza intesa la guerra a Gaza riprende tra 10 giorni" | Netanyahu: siamo ancora nell'accordo con Hamas ma possibile tornare in guerra

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 514. Durissime le parole del ministro delle Finanze e leader del partito Sionismo religioso, Bezalel Smotrich: "La decisione di interrompere l'ingresso degli aiuti nella Striscia è il primo passo nella giusta direzione. Questo è solo l'inizio, la prossima fase sarà il taglio di elettricità e acqua a Gaza, seguito da un attacco massiccio, letale e rapido che porterà alla conquista del territorio e all'incoraggiamento del piano Trump per la migrazione della popolazione". Netanyahu: siamo ancora nell'accordo con Hamas ma potrebbe servire tornare ancora in guerra. I media israeliani: "Se non si trova l'intesa, la guerra a Gaza riprende tra 10 giorni".