M.O., Netanyahu: "Accettiamo il piano Usa sulla tregua temporanea per Ramadan e Pasqua"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 513. "Israele adotta il piano proposto dal delegato Usa, Steve Witkoff, per un cessate il fuoco temporaneo durante il periodo del Ramadan e della Pasqua ebraica". Lo rende noto l'ufficio del premier israeliano. Secondo l'intesa, Israele può riprendere le ostilità dopo il 42° giorno dell'accordo con Hamas se ritiene che i negoziati non siano efficaci. Media: "Un ufficiale di Netanyahu fu informato tre ore prima dell'assalto di Hamas del 7 ottobre 2023". Anche un'indagine dell'esercito israeliano ha stabilito che gli islamisti palestinesi furono in grado di portare a termine l'attacco di ottobre perché l'esercito valutò male le intenzioni di Hamas, sottovalutandone le capacità.