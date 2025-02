Hamas consegna alla Croce Rossa i corpi di 4 ostaggi israeliani | Lo scambio con 400 detenuti palestinesi

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 510. Hamas ha consegnato alla Croce Rossa i corpi di 4 ostaggi israeliani. Nel frattempo un convoglio di bus con a bordo decine di prigionieri palestinesi liberati nella notte è giunto a Gaza. Si tratta di circa 400 persone, la maggior parte arrestate dopo il 7 ottobre. Dichiarazioni shock in Israele del vicepresidente della Knesset, Nissim Vaturi, contro i civili palestinesi a Gaza: "Sono feccia, subumani, nessuno al mondo li vuole. I bambini e le donne vanno separati, e gli adulti eliminati", ha detto il deputato del Likud (il partito del premier Netanyahu) in un'intervista alla radio di ultraortodossi Kol BaRama.