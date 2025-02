Hamas: "Rilasceremo tutti i rapiti solo quando lo stop alla guerra sarà sicuro | Pronti a cedere la governance di Gaza"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 512. Il gruppo fondamentalista si è detto pronto a cedere il potere politico e la governance amministrativa della Striscia di Gaza a "un governo di unità palestinese". Ma fonti di Hamas hanno fatto sapere che gli ostaggi israeliani non verranno rilasciati completamente finché non sarà certo lo stop alla guerra. Un'indagine dell'esercito israeliano ha stabilito che gli islamisti palestinesi sono stati in grado di portare a termine l'attacco del 7 ottobre 2023 perché l'esercito ha valutato male le intenzioni di Hamas e ne ha sottovalutato le capacità.