In migliaia in piazza Israele, da Tel Aviv a Gerusalemme: proteste contro Netanyahu per la ripresa della guerra

Da Tel Aviv a Gerusalemme, in Israele prende piede la protesta contro il governo di Netanyahu per la ripresa dei raid su Gaza. A manifestare sono soprattutto le famiglie degli ostaggi, secondo cui la pressione militare non servirà a riportarlòi a casa.