Le notizie in tempo reale Gaza, liberati sei ostaggi in cambio di 600 detenuti palestinesi: uno bacia i miliziani sul palco

La famiglia Bibas: "È di Shiri il corpo consegnato da Hamas". Israele accusa: "I fratellini Bibas uccisi a mani nude". Netanyahu: "Non avrò pace finché non sarà fatta giustizia". Ordigni sui bus a Tel Aviv: Israele lancia raid in Cisgiordania

di Redazione online