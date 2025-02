Funerali Nasrallah a Beirut, il capo di Hezbollah: "Seguiremo la strada da te tracciata"

Il leader di Hezbollah, Naïm Qassem, ha promesso di "proseguire il cammino" del suo predecessore Hassan Nasrallah, ucciso da un attacco israeliano. Durante le esequie a Beirut, a cui hanno partecipato decine di migliaia di persone, Qassem ha dichiarato che Nasrallah "vive in noi". "Resteremo fedeli all'eredità che ci è stata affidata e continueremo su questa strada", ha aggiunto Qassem in un discorso televisivo trasmesso su maxischermi giganti davanti alla folla in lutto.