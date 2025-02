Cinque ordigni sui bus a Tel Aviv, Israele blocca treni e pullman | Hamas riconsegna le salme di 4 ostaggi: identificati i due bimbi Bibas, ma il terzo corpo non è della madre

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 504. Tre autobus vuoti sono esplosi nel sobborgo Bat Yam di Tel Aviv e la polizia, che ha scoperto altri due ordigni inesplosi, sta indagando per terrorismo. Non ci sarebbero vittime. Israele ha accolto i primi quattro corpi senza vita che Hamas ha consegnato dall'inizio della guerra, nell'ambito dell'intesa sulla tregua: i piccoli gemelli Bibas, diventati i simboli nazionali di questo calvario, e l'86enne Oded Lifshitz, che fu catturato in un kibbutz al confine. L'altro corpo non sarebbe, invece, quello della madre dei due bimbi, come era stato annunciato da Hamas. L'Idf ha precisato che il Dna non corrisponde a quello di nessun ostaggio ancora a Gaza. Il movimento islamista, che ha esposto le bare degli ostaggi morti, ha fatto sapere di essere disposto a consegnare tutti gli altri in una sola volta se il cessate il fuoco venisse consolidato. Il ministro della Difesa israeliano Katz: "Hamas ha rapito, Hamas ha ucciso, Hamas sarà distrutto. Ci vendicheremo dei nostri nemici e garantiremo il nostro futuro".