Ostaggi, il ministro israeliano Ben Gvir: "Se l'accordo viene approvato ci dimettiamo" | L'opposizione: se serve noi con Netanyahu

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che coinvolge Libano, Siria e Iran giunge al giorno 469. Shas, il partito religioso di destra israeliano, annuncia: "Ostacoli superati, concluso l'accordo con Hamas". Un passo avanti dopo l'impasse interno che aveva costretto il primo ministro israeliano a ritardare il via libera (ECCO COSA PREVEDE L'ACCORDO) sul cessate il fuoco e sul rilascio degli ostaggi. Ma il ministro Ben Gvir annuncia dimissioni in caso di approvazione dell'accordo. Domani, venerdì 17 gennaio, il governo israeliano si riunirà per il via libera ufficiale all'intesa. Hamas conferma: "Firmeremo entro stasera". L'accordo prevede una tregua di sei settimane a partire da domenica 19 gennaio. Intanto Tel Aviv non ferma i raid sulla Striscia: oltre 70 le vittime. Secondo Hamas, Israele ha preso di mira un luogo a Gaza dove è tenuta in ostaggio una donna.