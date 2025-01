La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che coinvolge Libano, Siria e Iran giunge al giorno 467. "Sono pronto per un cessate il fuoco prolungato, a condizione che tutti i rapiti vengano rilasciati. È questione di giorni od ore. Aspettiamo la risposta di Hamas e poi può iniziare subito". Lo ha detto il premier israeliano Netanyahu. Hamas, secondo quanto affermato da due funzionari coinvolti nei colloqui in Qatar, avrebbe dato il suo ok alla bozza di accordo per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio di decine di ostaggi. In realtà in serata è stato precisato che Hamas non ha ancora risposto perché attende ancora da Israele le mappe del ritiro, circostanza che Israele ha smentito. Il segretario di Stato americano Blinken: "L'Autorità nazionale palestinese dovrebbe gestire Gaza nel dopoguerra insieme alle Nazioni Unite e ai partner stranieri".