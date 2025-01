L'accordo raggiunto tra Israele e Hamas prevede, oltre al cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, anche il rilascio di alcuni ostaggi israeliani nelle mani del movimento islamista dal 7 ottobre, e la liberazione di numerosi palestinesi che si trovano in carcere in Israele. Nella lista dei palestinesi che Tel Aviv è disposta a rilasciare, però, non compare Marwan Barghouti, noto anche come il "Nelson Mandela palestinese", uno dei leader più amati e anche rispettati che secondo alcuni rappresenta una delle poche, se non l'unica, figura in grado di mediare per un vero e proprio processo di pace duraturo. Ecco perché, secondo alcuni, la sua mancata liberazione, rende già fragile, e soprattutto temporanea, la tregua in Medioriente.